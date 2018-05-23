ويل سميث يشارك في الأغنية الرسمية لمونديال روسيا

ميامي (د ب أ)

كشفت مجلة «بيلبورد» الأميركية عن أن المطرب الأميركي نيكي جام ومواطنه الممثل ويل سميث، سيؤديان معاً رفقة المغنية الألبانية إيرا إستريفي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، التي سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.

وأشارت «بيلبورد» إلى أنه تم تسجيل الأغنية في العاصمة المجرية بودابست تحت إشراف المنسق الموسيقي «دي جي» الأميركي توماس ويسلي بينيتز الشهير بـ «ديبلو».

ونشر نيكي جام، أمس الأول، الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة رفقة سميث ورفقتهما كرة تحمل وسم «#كأس_العالم_ 2018»، وعبارة «حياة واحدة لتعيشها، فلتعيشها». ومن المنتظر أن يظهر للنور النشيد الرسمي رقم 15 لبطولة كأس العالم التي تقام هذا العام في روسيا، وتنطلق منافساتها يوم 14 يونيو المقبل. ومنذ بطولة كأس العالم في تشيلي عام 1962 عندما قامت الفرقة الموسيقية المحلية «لوس رامبليرس» أو «النباتات المتسلقة» بالترويج لأغاني موسيقى «الروك» في المونديال، قدم الكثير من الفنانين العالميين مثل ريكي مارتن وشاكيرا وجينفر لوبيز وبيتبول، وآخرون، أغاني رسمية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».