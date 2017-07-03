ألمانيا تكتب التاريخ وتعيـد كأس القارات إلى أوروبا

سان بطرسبورج (أ ف ب)

عاد المنتخب الألماني إلى بلاده أمس بعد تتويجه بلقب كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره التشيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، وحمل جوليان دراكسلر قائد المنتخب، كأس البطولة عقب هبوط الطائرة التي كانت تقل الفريق من سان بطرسبرج، ثم التقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني يواخيم لوف، صورة جماعية.

ولم يتقرر إقامة مراسم احتفالية، حيث يبدأ اللاعبون على الفور الاستمتاع بفترة إجازة.

وتستأنف التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا في سبتمبر، حيث يلتقي المنتخب الألماني نظيريه التشيكي والنرويجي، ويمكنه حسم بطاقة التأهل من خلالهما ليخوض مشوار الدفاع عن اللقب.

وكانت البرتغال بطلة أوروبا حلت ثالثة بفوزها على المكسيك بطلة الكونكاكاف 2-1 بعد التمديد.