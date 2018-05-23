«خذ كتاباً واترك كتاباً» لتشجيع التبادل المعرفي

الشارقة (الاتحاد)

في مبادرة ثقافية هي الأولى من نوعها في إمارة الشارقة، أطلقت ثقافة بلا حدود، مبادرة، «خذ كتاب واترك كتاب»، حرصاً منها على توسيع نطاق مبادراتها الثقافية، وتعزيز التبادل المعرفي بين مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، وتشجيعهم للاطلاع على المزيد من الإصدارات الأدبية.

وتتمثل فكرة مبادرة «خذ كتابا واترك كتابا» في توزيع صناديق من الكتب على أربع مناطق في إمارة الشارقة، حيث تتواجد في كل من: الشويهين، والرحمانية، وممشى القرائن، وبالقرب من حديقة الحزام الأخضر، وتشجع المبادرة زوار تلك المناطق على أخذ كتاب من الصندوق واستبداله بكتاب آخر، لتعميم الفائدة بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي، وتعريفهم بالعديد من الإصدارات الأدبية العربية.

وتتضمن الصناديق مجموعة من الكتب المختلفة التي تتناول عناوين في شتى المجالات المعرفية، وتحرص المبادرة على تجديد الكتب بين كل فترة وأخرى.

وقالت نورا بن هدية، مدير ثقافة بلا حدود: «جاء إطلاق مبادرة«خذ كتابا واترك كتابا»، بهدف تشجيع التبادل المعرفي بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتجديد كتبهم القديمة بأخرى جديدة من خلال استعارة كتاب من الصندوق المعرفي ووضع كتاب آخر مقابله، إلى جانب تجديد مكتبات المستفيدين من المكتبة المنزلية التي أطلقتها ثقافة بلا حدود ووزعت خلالها 42,366 مكتبة لكل بيت إماراتي في الشارقة، واشتملت كل مكتبة على 50 كتاباً».