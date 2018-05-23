الدنمارك تتفاءل بالوجود الفرنسي

يعود منتخب الدنمارك لنهائيات كأس العالم، بعد أن غاب في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل، ويعد المنتخب الدنماركي المنافس الأبرز لوجوده في الدور الثاني من البطولة بالمجموعة الثالثة، التي تضم فرنسا وأستراليا وبيرو، خصوصاً وأنه الأفضل حظوظاً ومستوى بجانب فرنسا، مقارنة مع بقية منتخبات المجموعة، كما يأتي المنتخب هذه المرة بمشاركته الخامسة، بعد حضور مميز للكرة الدنماركية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ويعول المنتخب هذه المرة على وجوده بنفس المجموعة مع المنتخب الفرنسي، حيث يعتبر فأل خير على الدنمارك، عندما تواجدت مع المنتخب الفرنسي مرتين، تأهلت خلالهما إلى الدور الثاني في مونديالي 98 و 2002.

وتأتي المشاركة الدنماركية للمره الخامسة في تاريخ منتخب الإسكندنافي، الذي يأمل في تكرار النتائج الباهرة التي حققها الجيل الذهبي للدنمارك بقيادة نجوم كبار، كالأخوان لاودروب والحارس شمايكل، عندما وصل ذلك المنتخب إلى ربع نهائي كأس العالم 1998، وتعتبر مشاركة الدنمارك مميزة باستثناء الحضور الأخير بكأس العالم 2010، عندما خرج من الدور الأول، حي بلغ في جميع مشاركاته الدور الثاني، ووصل في واحدة إلى ربع النهائي، وخاض الفريق 16 مباراة في 4 مشاركات سابقة، نجح في الفوز بـ 8 مواجهات، والتعادل في اثنتين، وتعرض للخسارة في 6 مباريات، سجل في كافة مشاركاته الأربع 27 هدفاً، واستقبلت شباكه 24.

وعانى المنتخب الدنماركي كثيراً في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة، عندما خسر مباراتين من أول ثلاث مباريات في المجموعة التي ضمت بولندا ومونتنيجرو ورومانيا وارمينيا وكازخستان، وبتفوق بولندا التي تصدرت المجموعة، ظل منافسته لمنتخب مونتينجرو حتى الأمتار الأخيرة، بعد أن تعثر الأخير في آخر مواجهتين، أحدهما أمام الدنمارك، ليحل المنتخب الأحمر في المركز الثاني المؤهل إلى الملحق الأوروبي، بعد أن جمع 20 نقطة من 6 انتصارات، وتعادلين وخسارتين، وسجل في مشواره بالتصفيات 20 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف، خاض الدنمارك مواجهة الملحق أمام جمهورية إيرلندا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في كوبنهاجن بالدنمارك بالتعادل السلبي، ليتأجل الحسم في موقعة دبلن بإيرلندا، حيث ضرب وقتها الدنماركيون بالخمسة، وأنهوا اللقاء 5-1 لمصلحتهم، ليتأهلوا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم.