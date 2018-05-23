برنارد لويس.. مؤرخ مستشرق أم خبير استراتيجي؟

د. فتحي المسكيني

حين يموت مؤرّخ كبير، ولاسيّما عندما يكون موضوع اختصاصه هو تاريخنا الذي يشكّل هويّتنا العميقة، مثل برنارد لويس (1916-2018)، يشعر المعاصرون بأنّ حقبة من تاريخ العالم الحالي قد أُقفلت، بما تحتويه من أسئلة ولكن أيضاً بما ادّعته من أجوبة حول «نفسها»، وبالتالي حول «الآخر» الذي تفترضه.

تزداد خطورة المؤرّخ بقدر ما يقترب من قلب العالم الذي يعاصره. وهذا شأن برنارد لويس: هو بريطانيّ المولد، أميركي المواطنة، فهو إذن مؤرّخ إمبراطوري بشكل مضاعف، نعني يتكلّم في نبرة القوى العظمى التي هيكلت صورة العالم كما نعرفه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كيف نبني العالم على أنقاض الدول القومية التي دمّرت بعضها، واضطرّت إلى الدخول في عصر ما بعد قومي، عصر القانون الدولي الذي تسطّره القوى العظمى المنتصرة؟

كتابات مزدوجة

إنّ الخاصية المثيرة في كتابات برنارد لويس هي كونها كتابات مزدوجة النبرة أو ذات سرعتيْن سرديّتين. علينا دوما أن نلمح صدى المثقّف المنتمي (اليهودي الغربي المندمج) تحت صوت المؤرّخ الأكاديمي (المستشرق الذي لا تهمّه «الذات» التي يدرسها بوصفها «موضوعا» للدراسة). وحتى لو فرضنا أنّنا لم نبلغ في حكمنا على أعماله مبلغ أطروحة إدوارد سعيد عن الاستشراق، أي عن «العلم الزائف» الذي «شرقن الشرق» حتى «يعرفه»، أي حتى «يموضعه» ويخضعه إلى «السلطة الإبستيمولوجية» للمؤرخ «الغربي»، فإنّه لا يجدر بنا أن نغفل الجذر الهووي الذي ظلّ يحرّك برنارد لويس منذ البداية، وبالتحديد منذ كتابه الذي حرّره سنة 1947، ونشره لأوّل مرة سنة 1950 تحت عنوان «العرب في التاريخ» قائلاً في أوّل جملة من تصدير الطبعة الأولى: «هذا ليس تاريخاً للعرب بقدر ما هو محاولة في التأويل»1. ولأنّ هذا الكتاب قد تُرجم إلى العربيّة بشكل سريع منذ سنة 1954 على أنّه كتاب «موزون يستحق القراءة»2، فإنّه من المفيد أن نعيد قراءة الشاهد الذي أوردناه من الإنجليزي في ترجمته العربية، حيث يقول:«ليس هذا الكتاب تاريخاً للعرب بقدر ما هو رسالة أو مبحث يقصد إلى التعليل والتفسير»3. إنّ ترجمة مصطلح «interpretation» تكفي وحدها كي نستطلع المسافة المريبة التي تكتنف النص وطريقة فهمه: هل يتعلق الأمر بموقف «تأويلي» من تاريخ العرب أم بإعداد «تعليل وتفسير» علمي حول تاريخ العرب؟ إنّ قضيّة الاستشراق ليس لها من رهان آخر غير معالجة هذه الصعوبة.