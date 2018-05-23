الزعابي وحاجي في «دولية» البحرين للسلة

علي معالي (دبي)

تم اختيار الثنائي الدولي حسن حاجي وسالم الزعابي لإدارة مباريات بطولة البحرين الدولية الودية الأولى في كرة السلة التي تنطلق اليوم بمشاركة منتخبات مصر ولبنان والعراق إضافة إلى البحرين.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات منتخب البحرين للمشاركة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأمم آسيا والتي ستقام نهاية الشهر المقبل في دبي، وكان منتخبنا قد تصدر الجولة الأولى من التصفيات، وتعتبر هذه البطولة الدولية خير إعداد للمنتخب البحريني مع فرق ذات مستويات قوية للغاية مثل مصر ولبنان والعراق، وهو ما سيجعل الاستفادة كبيرة للغاية قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات، وتقام البطولة على مدار 4 أيام.

من جانب آخر، طالب ناجي الحارثي مدير فريق بني ياس لكرة السلة بتحديد متطلبات الموسم الجديد بشأن اللعبة بناء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العمومية للاتحاد والخاصة باللاعبين الأجانب حيث تقرر العودة إلى ثنائي أجنبي مرة أخرى، وكذلك فيما يخص اللاعبين فوق الـ 30 سنة.

وقال: نريد أن نبدأ الاستعداد للموسم الجديد والأمور الفنية الخاصة بالموسم واضحة حتى نستقر على العناصر الخاصة بنجاح اللعبة، مشيرا إلى أن السماوي قدم موسما مختلفا عن المواسم السابقة بفضل الدعم الكبير الذي نلقاه من إدارة النادي في الألعاب الأخرى.

وأضاف: ترتيب أوراقنا للموسم الجديد يحتاج الكثير من وضوح الرؤية فيما يخص الموسم المقبل بناء على توصيات الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي تمخضت عن الكثير من القرارات المهمة لمستقبل اللعبة.

وتابع: سيكون شكل بني ياس في الموسم الجديد أكثر ثباتاً وقوة من خلال حرص الإدارة على توفير الاستقرار في الأجهزة الفنية والإدارية، وهو ما يدفعنا إلى البحث دائما عن التطوير.