دوسري الشعب: متفائل بـ «نقلة نوعية» في «الكرة الشرقاوية»

أسامة أحمد (الشارقة)

أعرب راشد الدوسري، لاعب الشعب السابق، عن تفاؤله بـ «نقلة نوعية» للكرة الشرقاوية خلال المرحلة الجديدة، مشدداً على أهمية هذه المرحلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية حتى تقطف الكرة في الكيان المدمج ثمار ذلك، مما يكون له المرود الإيجابي على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الخليج العربي.

وأشار الدوسري إلى أن مجلس الشارقة الرياضي يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، مما يبشر بالخير برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، مبيناً أن أمينه العام عبد العزيز النومان يملك من الأفكار التي تمكنه مع زملائه أعضاء المجلس من أجل دفع مسيرة كرة «الإمارة الباسمة» إلى الأمام وفق النهج المرسوم.

وقال: في ظل هذا الوضع فإن الكرة في «الإمارة الباسمة» موعودة بحقبة جديدة، ونتطلع أن تحقق المرحلة كل أهدافها من أجل عودة «الملك» إلى الواجهة وحصد النتائج الإيجابية التي تؤهله لتحقيق طموحه المطلوب الذي يعيد مشهد النجاحات.

وأضاف: انتظروا الشارقة على منصات التتويج بعد 3 سنوات، وخصوصاً أن الفريق يضم كوكبة واعدة من لاعبي المنتخب الأولمبي قادرة على ترك بصمة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي ينقصها فقط اكتساب الخبرة خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن الشارقة سيقطف ثمار صلابة مدرسة الكرة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.