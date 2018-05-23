ابن جذلان: الشارقة يدفع 8 ملايين درهم لضم النقبي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن النادي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات اللاعب عبدالله النقبي، في حين أن الشارقة يعتبر النادي الوحيد الذي وافق على دفع المبلغ الذي اشترطه الظفرة والبالغ 8 ملايين درهم، لافتاً إلى أن انتقال اللاعب إلى «الملك» يتوقف على تفاهم الأطراف الثلاثة فيما بينها. وكشف ابن جذلان عن قيام مجلس إدارة النادي بعمل هيكلة جديدة وذلك تلبية لتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي والتعليمات الإدارية الخاصة بهذا الشأن، حيث تقرر تعيين أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم في منصب المشرف العام على الفريق الأول. فيما احتفظ عبدالسلام جمعة بمنصبه كمدير للفريق. وشدد ابن جذلان على أن نادي الظفرة يركز جهوده حالياً على استقطاب ثلاثي الوحدة خالد باوزير وسهيل المنصوري ومحمد سالم الظاهري، لافتاً إلى أن هؤلاء اللاعبين وفي حال نجح النادي في ضمهم فسيشكلون الإضافة الفنية المهمة التي ينشدها الفريق خلال الفترة المقبلة، أما على صعيد اللاعبين الأجانب فأكد بن جذلان أن الظفرة يسعى لإغلاق ملف الأجانب خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، حيث وصل النادي إلى المرحلة النهائية على هذا الصعيد، على أن يتفرغ بعد ذلك للعمل على تعزيز الصفوف باللاعبين المواطنين وتلبية كافة المتطلبات التي تكفل له النجاح في المستقبل. وعن الأهداف التي ينشدها الظفرة في الموسم المقبل أكد ابن جذلان أن النادي طوى صفحة الموسم الماضي إلى غير رجعة، حيث يعمل وبجد على تحقيق هدف استراتيجي وهو الاستقرار في المراكز الخمسة الأولى ببطولة الدوري، إلى جانب المنافسة بقوة على الفوز بأحد اللقبين إما كأس رئيس الدولة، أو كأس الخليج العربي.