مارادونا يعلن تفاصيل توليه رئاسة نادي دينامو بريست ببيلاروسيا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

بدأ الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا منعطفاً آخر في مسيرته الرياضية عندما أعلن من أبوظبي عن توليه رسمياً منصب رئيس نادي دينامو بريست البيلاروسي لمدة ثلاثة أعوام، إلى جانب منصب المدير الفني للنادي، وذلك في مؤتمر صحفي عالمي شهده قصر الإمارات ليلة أمس الأول.

وتحدث في المؤتمر كل من دييجو مارادونا، إلى جانب تاج الدين سيف رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال البيلاروسي في الإمارات، وأحد ملاك نادي دينامو بريست، وفالداس إيفاناوسكاس نائب رئيس النادي، وفيكتور رادكوف مدير التطوير في النادي، وميشيل سمرنوف، ممثل أكاديمية الشباب في النادي البيلاروسي.

واستهل مارادونا المؤتمر بتوجيه الشكر إلى القيادة الرشيدة، واصفاً دولة الإمارات ببلده الثاني، معلناً عن توقيعه عقداً مع نادي دينامو بريست، أصبح بموجبه رئيساً للنادي، ومديراً فنياً له، حيث وصف هذه الخطوة بالمحطة المهمة والمنعطف والتجربة الجديدة في مسيرته الرياضية مضيفاً: «أشكر من أعماق قلبي نادي دينامو بريست على إتاحته الفرصة أمامي للاستمرار في العمل مع لعبة كرة القدم. العمل الذي لا نملك فرصة اختياره. ومن هنا فأنا سأذهب بكل ما أملكه من قوة وخبرة متراكمة على مدار 40 عاماً مع كرة القدم لقيادة هذا النادي».

وقال مارادونا: «اغتنم هذه الفرصة لأشكر كل مواطني دولة الإمارات على الحب والاحترام الكبيرين الذين غمروني بهما.انتقالي من العمل كمدرب إلى رئاسة نادي دينامو بريست هو تحد جديد بالنسبة لي. أنا لست قلقاً فما يقال للاعبين داخل المكاتب هو نفسه ما يقال على أرض الميدان، وأنا متحمس للغاية لخوض هذه التجربة الرائعة، بعد مونديال روسيا المقبل».