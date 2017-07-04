درولوفيتش: طموحي قيادة «أبيض الشباب» إلى نهائيات آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الصربي ليوبينكو درولوفيتش المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، أن التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، يمثل هدفاً رئيسياً لمشواره الحالي مع «الأبيض» بعد توقيعه عقداً لمدة عامين، خلفاً للمدرب الوطني السابق جمال الحساني، والذي أشرف على المنتخب بصورة مؤقتة بتكليف من مجلس إدارة الاتحاد.

ويقود درولوفيتش «أبيض الشباب» في أول تجمع داخلي الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة في دبي، ويستمر على مدى خمسة أيام فقط حتى 13 يوليو الحالي، في إطار انطلاقة التحضيرات الرسمية لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين، ووضعت قرعة التصفيات التي سحبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل الماضي «أبيض الشباب» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين، عمان، نيبال، قرغيزستان (مستضيفة المجموعة).

وأكد درولوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة «زورنال» الصربية، أن البداية الفعلية للإعداد ستكون من خلال المعسكرات الخارجية للمنتخب في أغسطس المقبل، والتي سيخوض خلالها ثلاث مباريات ودية بجانب المشاركة في بطولة دولية في سلوفينيا، وكانت لجنة المنتخبات اعتمدت برنامج «أبيض الشباب»، الذي يتضمن خوض ثلاثة تجمعات قصيرة في يوليو الحالي، يعقبه معسكر خارجي يتضمن أداء ثلاث مباريات ودية في الفترة من 3 إلى 14 أغسطس، تعقبها المشاركة في دورة ودية دولية يخوض خلالها 3 مباريات في الفترة من 15 لغاية 25 أغسطس، تليها تجمعات داخليه للمنتخب ولعب 5 مباريات وديه من 25 أغسطس لغاية 13 أكتوبر، على أن يختتم إعداده للتصفيات بخوض معسكر خارجي و4 مباريات ودية من 15 إلى 30 أكتوبر.

ويملك درولوفيتش (49 عاماً) خبرات فنية جيدة، بعدما قاد صربيا لتكون سادس المنتخبات المتوجة بلقب كأس أوروبا تحت 19 عاماً في 2013 والتي أقيمت في ليتوانيا، وقال المدرب الصربي الذي يخوض تجربته الأولى في القارة الآسيوية بعدما أشرف سابقاً على تدريب أول أغسطس الأنجولي في أفريقيا: «العمل في الإمارات تجربة جديدة بالنسبة لي شخصياً من خلال التعامل مع عقليات مختلفة، وأتشرف بتدريب منتخب الإمارات للشباب، وأتطلع إلى قيادة الأبيض للنهائيات».

ووصف المدرب الصربي كرة الإمارات بالمزدهرة، وأضاف: «الدوري الإماراتي متطور جداً، والأندية تضم عدداً كبيراً من المدربين واللاعبين الأجانب، وأتطلع إلى تقديم المدرسة الصربية في التدريب بشكل جيد من أجل فتح الباب أمام مدربين آخرين».

من جانبه، جدد خالد داحس، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني للشباب، ترحيبه العمل ضمن الكادر التدريبي لأبيض الشباب، مشيداً بدور الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة جمال الحساني والذي قدم تقريراً وافياً عن مراحل إعداد أبيض الشباب في الفترة الماضية، وكان الحساني مدرب مركز تدريب أبوظبي قاد منتخب الشباب لفترة مؤقتة منذ نهاية يوليو 2016، قبل أن يتولى مؤخراً مهمة تدريب فريق الرديف بنادي بني ياس، وشارك الأبيض تحت قيادة مدربه السابق بطولة ودية في التشيك، وخاض مباريات ودية أمام الأردن والبحرين، وأخرى ودية داخل الدولة أمام عمان وأوزبكستان، وإيران.