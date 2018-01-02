فيجو يقود المشاهير في «أبوظبي انفيتيشنال للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

يقود البرتغالي لويس فيجو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لكرة القدم والذي سبق أن لعب في كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان، والذي صنف كأغلى لاعب في العالم في عام 2000 بعد انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد وحصل على الجوائز المحلية والأوروبية والعالمية، فريق المشاهير في بطولة أبوظبي انفيتيشنال للجولف 2018 التي تقام على مدار يومي 12 - 13 يناير المقبل على ملعب ياس لينكس للجولف في جزيرة ياس بأبوظبي، فيما يقود محترف الجولف الألماني مارتن كايمر فريق المحترفين في البطولة، علماً بأن الأخير حقق العديد من الألقاب العالمية عبر مسيرته الطويلة.

وتقام في اليوم الأول للبطولة فعاليات فرق الهواة والشركاء ورعاة الحدث، في حين يشهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي، حيث ستكون الدعوة عامة للأعضاء وغير الأعضاء لحضور الفعاليات وكذلك المساهمة في جمع التبرعات المالية للجمعيات الخيرية.

من جانبه، عبر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته لانضمام لويس فيجو ومارتن كايمر للمشاركة في البطولة، وقال: تضم البطولة هذا العام البرتغالي لويس فيجو الذي يعتبر أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم، والألماني مارتن كايمر محترف الجولف والمصنف الأول عالمياً، وسنكشف خلال الفترة المقبلة عن أسماء النجوم الذين سيشاركون في البطولة الخيرية.

وقال هوى روبرتس، المدير العام لياس لينكس: أشعر بسعادة بالغة لاستضافة ياس لينكس البطولة هذا العام أيضاً، على اعتبار أن الحدث مميز جداً ويستقطب العديد من الأسماء اللامعة في العالم.

وأضاف: جميع مرافق الملعب في أتم الجاهزية لاستضافة هذا الحدث من خلال مرافق الترفيه والضيافة العالمية المتوافرة في جزيرة ياس، وهو حدث رائع ونحن فخورون لاستضافته هنا في ياس لينكس.

من جانبه، قال لويس فيجو: يسرني أن أقود فريق المشاهير في هذه البطولة، لقد سمعت أشياء عظيمة عن ياس لينكس بشكل خاص والبطولة عموماً، وأتطلع إلى التحدي ومواجهة فريق مارتن كايمر للمحترفين، وسنبذل أقصى جهد للفوز بالكأس، بغض النظر عن النتيجة، انه لشيء رائع أن تشارك في مثل هذه البطولة الخيرية الفريدة من نوعها.

من جهته، قال كايمر: دائماً ما أستمتع بالمشاركة في البطولات التي تقام في أبوظبي، وأشعر أنها وطناً ثانياً لي، وأتمنى وأعضاء فريقي الفوز بلقب البطولة الخيرية، ما يتطلب منا جهداً وتركيزاً كبيرين لتحقيق ذلك.

وشهدت نسخة 2017 فوز فريق المحترفين بقيادة بول ماكجينلي وحصوله على 13.5 نقطة مقابل 6.5 نقاط حصل عليها فريق المشاهير الذي يقوده بيتر شمايكل، وضم فريق شمايكل أساطير كرة القدم رود خوليت، روبرتو دي ماتيو وبطل العالم في الرجبي مايك تيندال، وبطل الكريكيت جاك كاليس الى جانب أسطورة البوب رونان كيتنج.