اكتمال عقد المتأهلين إلى النهائيات

دبي (وام)

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات دبي لسلسلة أتكو العالمية للاسكواش التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي في نادي الإمارات للجولف من 5 إلى 9 يونيو المقبل، بمشاركة متصدري التصنيف العالمي الـ 16 الأوائل للرجال والسيدات.

واتضحت هوية آخر المتأهلين في ختام بطولة علام البريطانية المفتوحة الأسبوع الماضي، حيث دخل الكولومبي ميجويل رودريجيز قائمة المصنفين الثمانية الأوائل عقب تتويجه بأول لقب له في بطولات السلسلة العالمية في مدينة هول البريطانية، وجاء تأهل رودريجيز على حساب البريطاني نك ماثيو بطل العالم ثلاث مرات الذي أخفق في الوصول إلى دبي بعد خروجه من الدور الثاني لبطولة بلاده، وأعلن ماثيو 37 سنة اعتزاله عقب مسيرة حافلة بالإنجازات شهدت فوزه بـ 35 لقباً عالمياً.