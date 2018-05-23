العربي الكويتي وصيفاً المقاولون العرب بطلاً لدولية ريتش تارجت



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 عماد النمر(الشارقة) توج فريق المقاولون العرب المصري بلقب بطولة ريتش تارجت الدولية الثانية للمراحل السنية، التي أقيمت بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على العربي الكويتي بركلات الترجيح 4/2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقام عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بتتويج الفريق البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية وقدرها 20 ألف درهم، بحضور هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحسن مصبح المدير التنفيذي لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة، وعدنان الحمادي مدير أكاديمية المجلس، وجاسم الدوخي المدير التنفيذي لكرة قدم الصالات بالمجلس، ورعاة البطولة، وتسلم فريق العربي الكويتي كأس المركز الثاني، والميداليات الفضية، والجائزة المالية 15 ألف درهم، فيما حل فريق نجوم الشارقة ثالثاً وحصل على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية والجائزة المالية 10 آلاف درهم، بعد فوزه على فريق دبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح 5/4، وحصل لاعب فريق المقاولون العرب يوسف سيد مبروك على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز بجائزة الهداف لاعب المقاولون فادي محمد طه، وذهبت جائزة أفضل حارس لمكي القلاف حارس العربي، ونال لاعب نجوم الشارقة علي طاهر إبراهيم جائزة اللاعب المثالي، وفاز بجائزة أفضل مدرب محمد حسن تقي مدرب فريق إم بي زد، وأفضل إداري خليل إبراهيم مدير فريق دبي.