«الإبداع الرياضي» تتسلم ملفات ترشح الدورة العاشرة

دبي (وام)

تواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» - عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» - استقبال ملفات المترشحين للتنافس على فئات الدورة العاشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت فتح باب الترشح بداية من الأول من أبريل الماضي وحتى 31 أغسطس 2018 لفئات الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي والناشئين.. فيما حدد مجلس الأمناء محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة وهو «الشباب صناع المستقبل الرياضي» حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في مجال تمكين الشباب في الرياضة على المستويات المحلي والعربي والعالمي.

وعبرت موزة المري أمين عام الجائزة عن سرورها بسير عملية الترشح في جميع الفئات.. مشيرة إلى أن الجائزة تلقت العديد من الملفات لمرشحين من داخل وخارج الدولة عبر بوابتها الذكية التي تضم التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية بجانب التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح.

وقالت: عملية الترشح تسير بشكل جيد بفضل مكانة الجائزة الكبيرة ودورها القيادي المؤثر في جميع المحافل الرياضية وجهود مجلس الأمناء في نشر فكرها وتكريم المبدعين الرياضيين في كل مكان.

وأضافت: اللقاءات التي أجرتها الجائزة في مؤتمر «سبورت أكورد» خلال أبريل الماضي مع شخصيات قيادية في مؤسسات ومنظمات رياضية ساهمت في التعريف بمحور التنافس وتقدير جهود الاتحادات والمنظمات الدولية في مجال تمكين الشباب ما يسهم في زيادة عدد المشاركات العربية والدولية في هذه الدورة.. لافتة إلى جهود المؤسسات الإعلامية وفريق العمل الإعلامي المحلي والعربي في نقل رسالة الجائزة ودعوات المشاركة لجميع الرياضيين والمؤسسات الرياضية في جميع الدول.

وتابعت: الجائزة ستتابع هذا العام حدثين رياضيين دوليين كبيرين هما كأس العالم لكرة القدم في روسيا وأولمبياد الشباب في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، حيث سيتم متابعة إنجازات الاتحادات الرياضية والرياضيين العرب والدوليين لتقدير جهودهم وتكريهم بما يليق بإنجازاتهم.

من جهة ثانية تواصل لجنة الاتصال والتسويق - التي ترأسها موزة المري - عقد لقاءاتها لتعزيز علاقات الجائزة مع المؤسسات الرياضية والإعلامية المحلية والعربية والدولية وعقد الشراكات واتفاقيات الرعاية والاستعداد الأمثل لحفل الدورة العاشرة من الجائزة التي يتم العمل لأن يكون متميزا على جميع المستويات ويليق بمرور 10 سنوات على إطلاق الجائزة.