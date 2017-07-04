«أبو ديب» ينظر في جميع الاتجاهات بغضب!

محمد عريقات (عمّان)
توالت إصدارات الكاتب والمفكر السوري كمال أبو ديب عن دار فضاءات الأردنية للنشر والتوزيع بعد امتلاكها حقوق إعادة نشر كتبه، ونشر مؤلفاته الجديدة، حيث صدر مؤخراً كتابه «أنظر في جميع الاتجاهات بغضب»، وهو عدة مقالات كتبها خلال العقود الأربعة الماضية (1978- 2016).
وبحسب أبو ديب، فإن جمع هذه المقالات في كتاب ونشرها في الوقت الحاضر يكشف أن الصراع من أجل الحرية والتقدم والمعرفة والحداثة والديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية ليس ابتكاراً أميركياً أو أوروبياً حقن به الغرب عروق بعض الشباب العرب، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «فيسبوك»، بل هو عريق في الوعي العربي، وفي نشاط الكتاب والكاتبات العرب، ولولا كتاباتهم من عام 1850 وحتى الآن لما خطا العالم العربي خطوة واحدة خارجاً من لحد التخلف والطغيان، كما قصد أبو ديب نشرها دون حذف أو تعديل لتظل شاهدة على عصر وعلى سيرة صاحبها في آن واحد.
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ويعاين الكتاب ما حققه العرب من إنجازات مهمة منذ عام 1916-2016 منها تحرر المرأة، والتطور بالتعليم، والبحث العلمي والمجتمعي والسياسي، والإبداع الأدبي، وإدراك الطبيعة «الدنيوية» للوجود الإنساني، ثم يعود ويعاين انهيار هذه الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، بمعاول التخلف التي يسود أصحابها من جديد.
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ويؤكد المؤلف على أنه لا يسعى عبر ذلك إلى عزلة ثقافية، أو إلى قبول مفهوم عصبي للخصوصية العربية، لكنه يسعى إلى اكتشاف هذا الإنشاء من حيث طبيعته وأشكاله وفنونه وشروط إنتاجه وعلاقته بالعالم الذي أنتج فيه، ولدراسة فنون الكتابة وأجناسها في الثقافة العربية والثقافات الأخرى للوصول إلى العمل التحليلي المقارن الذي يجعلنا أكثر قدرة على فهم الإنسان.