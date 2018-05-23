أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تواصلت منافسات النسخة السابعة لبطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، والتي تمتد حتى 6 يونيو المقبل، وتنظمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة. وشهدت منافسات المجموعة الثانية - التي جرت الاثنين الماضي - فوز فريق مكتب شؤون المبادرات على مدارس الإمارات الوطنية بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة حقق فريق شركة نادي سيتي جولف فوزاً مهماً على فريق شركة الاتحاد للطيران في المباراة الثانية ضمن المجموعة. وفي المجموعة الثالثة فاز فريق مركز الأمن الغذائي على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بنتيجة 4 - 2.. فيما فرض التعادل السلبي موقفه على المباراة الثانية التي جمعت مركز خدمات المزارعين مع دائرة القضاء. وفي ختام مباريات الجولة الأولى تصدر فريق شركة دارك مارك فرق مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، وجاء بعده شركة فندق قصر الإمارات ومكتب الأمين العام بنقطة واحدة، فيما وقف مركز جامع الشيخ زايد الكبير أخيراً من دون نقاط، في حين تصدر شركة نادي سيتي جولف فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.. وحل ثانياً بنفس الرصيد مكتب شؤون المبادرات، وجاء من بعدهم من دون نقاط كل من مدارس الإمارات الوطنية وشركة طيران الاتحاد.

وتصدر المجموعة الثالثة فريق مركز الأمن الغذائي الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وحل بعده مركز خدمات المزارعين ودائرة القضاء بنقطة واحدة، فيما جاء أخيراً جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من دون نقاط.