220 لاعبة في «فبما» الرمضانية

شمسه سيف (أبوظبي)

انطلقت أمس الأول بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية «فبما» الرمضانية الرابعة المفتوحة المخصصة للسيدات والمقامة منافساتها في نادي أبوظبي للسيدات، وتستمر حتى 30 الشهر الجاري وتتضمن ألعاب كرة الطائرة والقدم بالإضافة إلى تحدي «فبما» الرمضاني، وهو سلسلة مسابقات تقام في يوم واحد حدد له الاثنين المقبل، صممت لتجمع كل بنات العائلة والأصدقاء لينضمن معاً ويتنافسن بعنوان «أقوى قروب» في أنشطة منوعة منها كرة السلة، كرة القدم، شد الحبل والجري.

وتشارة في البطولة هذا العام 220 لاعبة ورصدت جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، ويحصل الأول في كل لعبة على 10 آلاف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم.

وتشارك في منافسات كرة الطائرة 10 فرق من عدة جهات في مختلف القطاعات، قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق شرطة أبوظبي والجوهرة والنجوم والتنمية الاقتصادية وأكاديمية تيتان، وضمت الثانية فرق أدنوك وأدور وبلدية أبوظبي وضمان والإنشاءات البترولية.

وفي الجولة الأولى فاز فريق أدنوك على ضمان 2 -صفر، كما حقق فريق النجوم الفوز على فريق شرطة أبوظبي 2 -صفر، وخسر فريق بلدية أبوظبي أمام أدور صفر - 2، وفاز الجوهرة على التنمية الاقتصادية 2 -صفر.

وفي الجولة الثانية تغلب أدنوك على الإنشاءات البترولية 2 -صفر، فيما حقق فريق النجوم الفوز على فريق أكاديمية تيتان 2 -صفر وخسر فريق ضمان أمام أدور صفر - 2 وواصل الجوهرة تألقه بالتغلب على شرطة أبوظبي 2 -صفر، فيما خسر فريق بلدية أبوظبي أمام التنمية الاقتصادية صفر - 2.

وتستأنف منافسات الطائرة اليوم لتحديد المراكز الثلاث الأولى، على أن تقام منافسات كرة القدم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمشاركة 12 فريقا.