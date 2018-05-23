«الشرطة» يقبض على «الصقور» في «الشارقة الرياضية»

عماد النمر (الشارقة)

تواصلت منافسات بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وسط إثارة بالغة، حيث حقق فريق شرطة الشارقة فوزاً كبيراً على فريق الصقور 6/‏‏‏ 1، في مباراة قوية ومثيرة، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية، فيما ودع فريق الصقور البطولة.

وأطاح فريق كواترو بفريق النجوم بتغلبه 3/‏‏‏ 1، ليتصدر المجموعة الرابعة ب 4 نقاط، وانتزع فريق البحري فوزاً صعباً على فريق الوطنية 2/‏‏‏ 1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع المتصدر.

وخيم التعادل الإيجابي 3/‏‏‏3 على مباراة فريق إنذار والأمل، ليرفع إنذار رصيده إلى 4 نقاط محتلاً المركز الثاني للمجموعة خلف شرطة الشارقة ويحصد الأمل أول نقطة في رصيده. وشهد اليوم الخامس للبطولة حضور ضيوف الشرف، لاعب الإمارات السابق سباستيان ساشا، وماركوس فينيسيوس هداف دوري الدرجة الأولى لاعب خورفكان، وبشير سعيد لاعب الوحدة والجزيرة السابق والعروبة الحالي.

وتقام اليوم أربع مباريات تجمع الأولى بين الوطنية وكواترو، فيما يلتقي النجوم مع البحري ضمن المجموعة الرابعة، فيما يلاقي شرطة الشارقة نظيره إنذار، والأمل مع الصقور لحساب المجموعة الثالثة.