«الشرطة» يقبض على «الصقور» في «الشارقة الرياضية»

عماد النمر (الشارقة)
تواصلت منافسات بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وسط إثارة بالغة، حيث حقق فريق شرطة الشارقة فوزاً كبيراً على فريق الصقور 6/ 1، في مباراة قوية ومثيرة، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية، فيما ودع فريق الصقور البطولة.
وأطاح فريق كواترو بفريق النجوم بتغلبه 3/ 1، ليتصدر المجموعة الرابعة ب 4 نقاط، وانتزع فريق البحري فوزاً صعباً على فريق الوطنية 2/ 1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع المتصدر.
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وتقام اليوم أربع مباريات تجمع الأولى بين الوطنية وكواترو، فيما يلتقي النجوم مع البحري ضمن المجموعة الرابعة، فيما يلاقي شرطة الشارقة نظيره إنذار، والأمل مع الصقور لحساب المجموعة الثالثة.