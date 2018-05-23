ختام مميز لمسابقات الرماية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مسابقات الرماية والتي تنظمها المؤسسة ضمن أجندة النسخة العاشرة من الدورة الرمضانية الرياضية، والتي شهدت تنافساً قوياً على مدى الأيام الماضية، حيث أسفرت مواجهات الختام ضمن فردي بندقية عن تتويج الرامية سهيلة البلوشي «الشارقة لرياضة المرأة» بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى إبراهيم خليل، فيما جاءت مروة الجوهر من «الشارقة الرياضي» ثالثة.

وضمن مسابقات الرماية فئة المسدس 10 م هوائي لفئة الرجال، فاز أحمد حسن «الذيد الثقافي الرياضي» بالمركز الأول ونال أحمد الأميري من نفس النادي بالمركز الثاني، وحل علي سالم «الشارقة للألعاب الفردية» ثالثاً.

وفي مسابقات الرماية فئة مسدس 10 م هوائي سيدات، سيطر نادي الشارقة لرياضة المرأة علي المراكز الأولى عبر وفاء خميس وخلفها سلوى سعيد، وصفاء محمد. وضمن مسابقات الرماية فئة مسدس 10 م هوائي فرقي مسدس رجال، نال نادي الذيد الثقافي الرياضي المركز الأول والثاني، وذهب المركز الثالث إلى نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية.

ومن جانبه، قال خليفة المري، نائب المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة: تنظيم الدورة الرياضية الناجحة يجعلها منصة احترافية لمختلف الأنشطة، وأضاف: يعتبر الجميع فائزاً لأن المشاركة كانت قوية والمستويات متقاربة، وهو مكسب لمنتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها فيما جددت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ترحيبها بالفرق المشاركة في النسخة العاشرة من الدورة الرمضانية الرياضية، مؤكدة أن ارتفاع عدد الأندية والمؤسسات المشاركة في هذه النسخة، دافعاً لتقديم الأفضل في النسخ المقبلة، ومشيرة إلى أن المستويات الرفيعة التي ظهرت في ختام الرماية بمختلف فئاتها، يؤكد أن الرماية يتنظرها مستقبل مشرق.