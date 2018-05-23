ختام ناجح لـ «أدنوك الرمضانية للبولينج» لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بطولة شركة أدنوك الرمضانية لأصحاب الهمم للبولينج، والتي شهدت مشاركة واسعة أسفرت عن فوز فريق نادي دبي للمعاقين «أ» بالمركز الأول الذهبي برصيد 2601 نقطة، وفاز فريق نادي دبي «ب» بالمركز الثاني برصيد 2377 نقطة، وحل ثالثا فريق نادي العين لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ليفوز بكأس المركز الثالث البرونزي برصيد 2290 نقطة.

وعلى مستوى بطولة الفردي التي شهدت مشاركة 34 لاعباً، فاز لاعب فريق نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة عدنان سيف الجابري، وحل ثانياً لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم علي حسن الجابر، وثالثاً لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم طارق شهاب مراد

وفي ختام البطولة التي استمرت لمده يومين، قام أنس أحمد القبيسي نائب رئيس أول للشؤون الإدارية في شركة أدنوك للحفر، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين، وذيبان المهيري أمين السر العام للاتحاد، وعبد الرحمن الشريفي مدير مركز خليفة للبولينج بمدينة زايد الرياضية، وفهد اليافعي مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد بتتويج الفائزين الأوائل، وسط حضور كبير من أصحاب الهمم، الذين عبروا عن سعادتهم باستمرار البطولة الرمضانية السنوية، التي تحرص على استمرارها شركة أدنوك ومجموعة شركاتها.