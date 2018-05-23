رضا سليم (دبي)

تشهد صالة ند الشبا مساء اليوم، نهائي بطولة الكرة الطائرة التي تجمع بين الشقيقين «أف 3 أ» و«أف 3»، ضمن النسخة السادسة للدورة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء تأهل فريق «أف 3 أ» أمس الأول بالفوز على فريق سبينيس 3-1، وبنتيجة الأشواط «25- 23 و27-29 و25-14 و25-14»، فيما تأهل فريق «أف 3» بالفوز على فريق المفاجأة حامل اللقب 3-0، وبنتيجة الأشواط «25-18، 25-19، 25-22»، ورد فريق أف 3 الدين لفريق المفاجأة، الذي كان قد فاز عليه في نهائي النسخة الماضية.

من ناحية أخرى، حقق فريق «بيج 3» لقب بطولة السلة 3X3 فئة الرجال، فيما حقق فريق تريب لقب الناشئين، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت للمرة الأولى، وقام صلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، وعائشة الجسمي مسؤولة منافسات اللعبة، بتتوج الفائزين بالبطولة، وكذلك الفرق التي حازت المركزين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الجوائز الفردية.

وحل فريق «بيج 3» في صدارة الرجال، بينما حل فريق «بول باف أوول» في المركز الثاني، وتبعه فريق «يو او اس» من جامعة الشارقة في المركز الثالث، وفي منافسات الناشئين توج فريق «ترايب» باللقب، ونال فريق «العميد» المركز الثاني وحل فريق «استيبل» بالمركز الثالث، كما تم تتويج فريق النصر بطلاً للسيدات، وفريق جيمس بلقب بطولة الناشئات، وفاز عامر الساتي من فريق بيناري فيناشل بلقب أفضل لاعب في رميات «الدنك»، فيما فاز بلقب مسابقة الرمية الثلاثية فيصل محمد من فريق العميد.