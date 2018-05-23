شمسة آل مكتوم: دوري الطائرة يفتقد للجمهور

دبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس اتحاد الطائرة، أن الدورة تتميز بارتفاع مستواها الفني وقوتها من نسخة إلى أخرى، لأن الفرق المشاركة عززت صفوفها بنخبة لاعبي الكرة الطائرة الإماراتية، وفي مقدمتهم لاعبو المنتخب الوطني والأندية، إضافة إلى إداري المنتخب الذي تم تعيينه مسؤولاً بأحد الفرق المشاركة، ما يؤكد التحضيرات الكبيرة التي قامت هذه الفرق، استعداداً للبطولة، وقالت: في كل عام تنتظر الفرق دورة ند الشبا بشغف للمشاركة والاستمتاع باللعب فيها بحماس، لأنها بطولة كبيرة لها سمعة جيدة، وترصد حوافز مالية مهمة للاعبين.

وأضافت عضو مجلس اتحاد الطائرة: دوري الطائرة يفتقد إلى الجماهير الغفيرة التي تتابع ند الشبا، والجمهور لا يحضر مباريات الدوري، واقترحنا ضم شركات والسماح بمشاركة الهواة، وقمنا بتجربة هذه الفكرة في دوري السيدات، ورأينا تأثيرها الإيجابي حتى أصبح أفضل من دوري الرجال.