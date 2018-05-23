«الصقور» يجدد عقد سرور

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قرر مجلس إدارة نادي الإمارات تجديد عقد المدافع سعد سرور لموسمين آخرين بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، ليقطع الطريق على أندية عدة بدوري الخليج العربي كانت تسعى للتعاقد مع اللاعب.

ويسعى مسؤولو نادي الإمارات لتجديد عقود بعض اللاعبين خلال الأيام المقبلة، من بينهم المهاجم الدولي أحمد مال الله، والحارس علي صقر، والمدافع أحمد محمد العائد من ألمانيا أخيراً إثر رحلة علاجية، وحسن عبدالرحمن، بينما انتهت إعارة الثنائي عبدالله الضنحاني من الوحدة وأحمد الشامسي من الوصل، في حين يدرس النادي بعض الخيارات الخاصة باللاعبين الأجانب بعد الاستغناء عن الرباعي بارك جونج وساشا ويوسف قلفا وعبدالغني معاوي.