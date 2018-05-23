«الياه سات» تستضيف منتدى التمكين بالأردن

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفارة دولة الإمارات في المملكة الأردنية الهاشمية، منتدى «التمكين من خلال الاتصال»، لمناقشة مبادرات دعم الاستجابة الإنسانية للطوارئ ومشروعات التنمية المستدامة، مع التركيز على مساهمة خدمات النطاق العريض (البرودباند) في توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم في الأردن والمناطق المجاورة.

وافتتح المنتدى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، مطر سيف الشامسي، الذي ألقى كلمة افتتاحية رحب فيها بكبار الشخصيات والمشاركين في المنتدى، حيث أشار أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للمبادرات الإنسانية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، كما تناول دور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والحلول التي توفرها شركة «الياه سات»، ومساهمتها في دعم تلك المبادرات.

تعمل خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية على توسيع نطاق المنافع الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف منتدى «التمكين من خلال الاتصال» إلى تشجيع الجهات الفاعلة في هذا القطاع على توفير فرص من خلال توفير اتصال موثوق، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.

وقالت نجاة عبد الرحمن، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الاستراتيجية العالمية في شركة «الياه سات»، «إن الاتصال السريع والموثوق والفعال أمر ضروري للحكومات والمؤسسات لضمان التنفيذ الناجح لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم«الياه سات»، من جانبها، بتوفير حلول مستدامة مصممة حسب الحاجة، بالإضافة إلى خدمات اتصال موثوقة مصممة لتسهيل النشر السريع للتطبيقات ذات الأهمية الحيوية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة الإنسانية للطوارئ في هذه المنطقة».