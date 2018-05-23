الإمارات تستعرض استراتيجية إدارة الوقود النووي والتصرف في النفايات

فيينا (الاتحاد)
عرضت الإمارات تقريرها الوطني الثالث حول التزاماتها في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة. وتشارك الدولة للمرة الثالث بوصفها طرفاً متعاقداً في الاتفاقية المشتركة، والتي تعقد اجتماعها في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا.
ويستعرض التقرير الوطني التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها دولة الإمارات من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة.
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كما يتناول التقرير الخيارات المعنية بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، حيث قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركائها باتخاذ مجموعة من التدابير مثل أن تصميم محطة براكة للطاقة النووية يوفر القدرة الكافية على تخزين الوقود النووي المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة. كما تقوم الجهات المعنية بمناقشة خيارات أخرى لإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستهلك.
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وتألف وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الدولي، والذي ترأسه سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالقطاع النووي في دولة الإمارات، ومنها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.
دخلت» الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة «حيز التنفيذ في عام 2001، وتدعو الأطراف المتعاقدة كافة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية، وكذلك النفايات المشعة. وتقوم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير وطنية لاجتماع استعراض تعقده«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كل ثلاثة أعوام، ويتم فيه تناول التدابير التي اتخذت لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية المشتركة. انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية المشتركة في العام 2009.