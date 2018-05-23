الاثنين المقبل آخر موعد لتقديم الإقرارات وسداد ضريبة الفترة المنتهية 30 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري هو آخر لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي، داعية قطاعات الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها ضمن المدة الزمنية المحددة تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة.

وقالت الهيئة في بيان أمس، إنها ستقوم بإطلاق 8 فيديوهات توعوية تدريبية جديدة موجهه لقطاعات الأعمال حول تقديم الإقرارات الضريبية من خلال أربع خطوات إلكترونية أساسية بآلية مبسطة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: ‏www.tax.gov.ae‬.

وتهدف الفيديوهات الجديدة بشكل أساسي إلى تقديم شرح عملي شامل لتوضيح خطوات وإجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة يجعل هذه الخطوات الإلكترونية سهلة الاستيعاب للجميع بأسلوب شيق وجذاب.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إطلاق الفيديوهات الجديدة جاء ضمن خطة الهيئة لنشر الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال وفئات المجتمع كافة بمختلف ثقافاتهم، مشيراً إلى أن هذه الآليات المتنوعة للتوعية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدمات الهيئة استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات قطاعات الأعمال بما يلبي رغباتهم ويشجعهم على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي وتطبيق النظام الضريبي بكفاءة وبشكل مبسط وفق أفضل الأنظمة الإلكترونية.