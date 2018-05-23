«سيدات أعمال أبوظبي» يحصل على عضوية الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي على عضوية الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، وتقلدت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وشاح ودبوس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن.

جاء ذلك، خلال مشاركة وفد المجلس في ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن ،والذي عقد في مملكة البحرين برئاسة مريم محمد الرميثي وبعضوية عضوات الهيئة التنفيذية ريد حمد الشرياني والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، وعليا عبدالله المزروعي وفاطمة خميس المزروعي وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي كما شارك من العضوات المنتسبات لمجلس سيدات أعمال أبوظبي فاطمة العوضي وعبلة الهاشمي.

وجاءت المشاركة بدعوة من الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني الذي ترأسه الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، والذي يهدف إلى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بعمل الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن وبحث سبل التنسيق بين الاتحاد في الدول المختلفة إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين بوصفها بيئة داعمة للابتكار ومركزاً إقليمياً رائداً في التكنولوجيا المالية. وخلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى استعرضت الدكتور أماني عصفور رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من عام 2017 – 2020.

وألقت مريم الرميثي كلمة بهذه المناسبة نقلت فيها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى الدكتورة أماني عصفور ونائبتها وعضوات مجلس إدارة الاتحاد، كما تقدمت بالشكر والعرفان للشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني على دعوتها الكريمة للمشاركة في الملتقى وعلى دعمها لمشاركة المجلس في عضوية الاتحاد، كما تقدمت لسمو الشيخة الدكتورة حصة سعد عبدالله السالم الصباح سفيرة المنطقة العربية للاتحاد رئيسة مجلس سيدات أعمال العرب على مساندتها الكريمة لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، كما شكرت خيريه الدشتي أمين سر الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية الأمين العام لمجلس سيدات أعمال العرب.

وتضمن الملتقى عدداً من الجلسات تناولت عدة موضوعات ومن أهمها استدامة المشاريع الناشئة ومستقبلها والمرأة في مجالس الإدارات بين الفرص والتحديات.

وشارك في الملتقى عدد كبير من رئيسات الاتحادات على مستوى الوطن العربي والعالم وعدد كبير من كبار المسؤولين والمختصين.