«الاقتصاد» تشارك في المعرض الدولي للتكنولوجيا ببلغراد

بلغراد (صربيا) (الاتحاد)

شاركت وزارة الاقتصاد ضمن وفد تجاري من الدولة في فعاليات الدورة الـ62 من المعرض الدولي للتكنولوجيا والاختراعات التقنية في مدينة بلغراد عاصمة جمهورية صربيا، والممتد، خلال الفترة من 21 حتى 25 مايو الجاري. ترأس وفد الدولة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وبحضور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا.

فيما شارك في جناح الدولة الذي نظمته الوزارة عدد من كبار الشركات المتخصصة في الخدمات التكنولوجية والحلول التقنية المتقدمة، شملت مجموعة سيرتا للصيانة الالكتروميكانيكية، وشركة الإمارات العالمية للكابلات والنظم، وشركة «اي ديل بي انترناشونال» مستشار إدارة الأعمال، وشركة جندال سو جلف المحدودة المتخصصة في حلول إدارة ومعالجة المياه.

ويعد المعرض الدولي للتقنيات والإنجازات التقنية الحدث الاقتصادي والتكنولوجي الأكبر في جمهورية صربيا وجنوب شرق أوروبا، حيث يضم مشاركين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصصة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات الحيوية.

تم افتتاح المعرض بحضور وزير الابتكارات والتنمية التقنية معالي نيناد بوبوفيتش، وعدد من كبار مسؤولي الحكومات من دول أوروبية وآسيوية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في التقنيات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطاقة وحلول المياه وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، حرص الوزارة على تعزيز تواجدها في مختلف المحافل الاقتصادية للشركاء التجاريين للدولة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وصربيا يحقق نمواً ملموساً، بلغ 18% خلال عام 2017 حيث سجل في حدود 83 مليون دولار. وتابع أن تلك الأرقام مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة وخاصة مع زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين.