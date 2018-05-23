«شروق» تنظم جلسة حول الحوافز الاستثمارية



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 الشارقة (وام) نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أمس الأول في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات مجلس رمضان الاقتصادي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة». وسلط المجلس الذي أقيم تحت عنوان «الحوافز والتسهيلات التشجيعية لممارسة الأعمال» الضوء على أهمية استخدام أحدث المفاهيم الاقتصادية القائمة على تبني المرونة لتشجيع رؤوس الأموال، وبناء أسس سليمة للشراكات التجارية، من خلال المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى حزمة من القوانين التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتزيد من تدفقات رؤوس الأموال في الناتج الإجمالي للاقتصاد المحلي.