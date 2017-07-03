الناتج المحلي لأبوظبي يرتفع17.7% خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)
فاق نمو اقتصاد إمارة أبوظبي، خلال الربع الأوّل من العام الجاري، كل التوقعات، حيث سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 17.7%، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، وذلك بحسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأوّل من هذا العام 2017.
وتشير المعطيات التفصيلية لمركز الإحصاء أبوظبي إلى أن هناك نمواً كبيراً في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، غير النفطية، بالأسعار الجارية والثابتة.
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وأضاف: «إن نتائج الحسابات القومية تعكس صورة واضحة لقوة الاقتصاد المحلي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد».
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وذكر أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي مع بداية عام 2017، يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح بأن نتائج المؤشرات التنموية لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2017 أظهرت معدلات أداء جيدة لبعض القطاعات غير النفطية، مما يعكس على ما تتمتع به الإمارة من مقومات، وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومتانة الأوضاع المالية، وتنافسية بيئة الأعمال.