«منصة تداول شركات المناطق الحرة» إضافة جديدة للبيئة المالية بدبي

دبي (الاتحاد)

استعرضت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مشروع «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس حيث يساعد في توسيع أعمالهم، كما سيتمكنون عبره من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد، كونها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

ووقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي مذكرة تفاهم مع «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«سوق دبي المالي» و«اللجنة العليا للتشريعات» إيماناً منها بعملية التكامل الحكومي لقيادة موجة الابتكار في تأسيس «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة»، حيث سيعمل الأطراف بموجب المذكرة على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها لإطلاق المشروع الذي من شأنه تمكين شركات المناطق الحرة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في السوق مع فرصة زيادة رأسمالها وتعزيز أنشطتها وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في دبي والدولة بشكل عام.

وسيتولى «سوق دبي المالي» تشغيل المشروع، تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي ستعمل بدورها على التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة في سبيل تأسيس المشروع، في حين ستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» على دعم إدراج الشركات التي تحتضنها ضمن المنصة الجديدة، والتي ستكون متاحة أيضاً لشركات المناطق الحرة الأخرى، حيث من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر 2018، ومن ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي ستمتد حتى يونيو 2019، ليتم إطلاقه رسمياً في نوفمبر 2019.