«بناء السفن الكورية» تستحوذ على %34 من الطلبيات في العالم

سول (د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، نجاح كوريا الجنوبية في استعادة الصدارة العالمية في قطاع بناء السفن، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من طلبيات بناء السفن الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة كلاركسون البريطانية المعنية بسوق السفن والنقل البحري، فإن إجمالي طلبيات بناء السفن المقدمة لأحواض بناء السفن الكورية الجنوبية بلغ 2.56 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها مثلي إجمالي الطلبيات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومثلت حصة أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية 34% من الطلبيات العالمية لبناء السفن في هذا العام، لتستعيد كوريا الجنوبية صدارتها، متفوقة على الصين واليابان.

وجاء ذلك بعد مرور 5 سنوات من فقدان صدارة الطلبيات العالمية لبناء السوق في عام 2012.

وبلغت طلبيات بناء السفن المقدمة لـ 3 أحواض بناء سفن تابعة لمجموعة «هيونداي للصناعات الثقيلة» 72 سفينة بقيمة 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 13 سفينة بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت طلبيات بناء السفن التي تلقتها شركة «سامسونج للصناعات الثقيلة» 13 سفينة بقيمة 1.8 مليار دولار، فيما بلغت طلبيات «دايو لبناء السفن والهندسة البحرية» 7 سفن بقيمة 770 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.