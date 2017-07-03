لندن (رويترز)

أظهر مسح أمس، أن وتيرة نمو المصانع البريطانية تباطأت في يونيو بأكثر من المتوقع مع تسجيل طلبيات التصدير أقل وتيرة نمو في خمسة أشهر، ما قد يدفع المسؤولين في بنك إنجلترا المركزي لإعادة التفكير قبل رفع أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر «ماركت/‏سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 54.3 من 56.3 في القراءة المعدلة نزولياً لشهر مايو ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وبما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد، والتي أشارت إلى قراءة 56.5.

ولم يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً يذكر في أول ثلاثة أشهر من العام، فيما تعرض المستهلكون لضربة مزدوجة بسبب تسارع التضخم الناجم بشكل أساسي عن هبوط الجنيه منذ اقتراع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الأجور.

وسجلت طلبيات التصدير أقل وتيرة نمو منذ يناير في الشهر الماضي.

وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت «في حين أن بيانات المسح تعزز أدلة على أن الاقتصاد قد يكون أظهر نمواً قوياً في الربع الثاني إلا أن هناك شكوكاً أكبر بشأن إمكانية الحفاظ على هذا الأداء في النصف الثاني من العام».