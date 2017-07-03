رفع الحد الأدنى للأجور %50 في فنزويلا

كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأول، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد 50% إلى 97.351 بوليفار (37 دولاراً أو 32 يورو بحسب سعر الصرف الرسمي)، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ بداية 2017.

كذلك أعلن الرئيس الفنزويلي، الذي يواجه تظاهرات شبه يومية للمعارضة منذ مطلع أبريل، زيادة الإعانات الغذائية لمن يتقاضون الحد الأدنى إلى 153 بوليفاراً (حوالي 58 دولاراً أو 51 يورو).

وكانت أقرت زيادة بنسبة 50% على الحد الأدنى للأجور في 8 فبراير تبعتها زيادة أخرى بنسبة 60% في 30 أبريل. إلا أن هذه الزيادات تبقى غير قادرة على تعويض نسبة التضخم التي ستبلغ 720% هذه السنة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

ويحذر الخبير الاقتصادي إسدروبال أوليفيروس من أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور قد تسهم في زيادة التضخم، وتقليص القدرة الشرائية الفعلية للفنزويليين وزيادة البطالة.