ترامب يقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر

عواصم (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، إنه سيقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر، حيث سيتطلع الجمهوريون إلى الإبقاء على سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب إنه سيلتقي بالنائب الجمهوري كيفن برادي رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بشأن المقترح، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وأضاف: «سنقدم تخفيضات ضريبية إضافية في وقت ما قبل نوفمبر».

كان ترامب وقع تخفيضاً ضريبياً بقيمة 1.5 تريليون دولار في ديسمبر، وهو حتى الآن الإنجاز التشريعي الأبرز لرئاسته.

وزادت أسعار الذهب أمس، بفعل حالة من الضبابية بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب.

وأظهر المعدن الأصفر، الذي يُستخدم عادة كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية السياسية أو الاقتصادية، مؤشرات على الصعود بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير راضٍ عن المحادثات الأخيرة مع الصين.

لكن الدولار، المقوم به الذهب وبقية السلع الأولية، ارتفع مقابل سلة عملات مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر صدوره في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1296.42 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.3% إلى 1296 دولاراً للأوقية.

وانخفض اليورو لأدنى مستوى في ستة أشهر أمس، بعد أن أظهر مسح تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني في مايو لأدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام، مما يثير المخاوف من أن تباطؤ أكبر اقتصاد أوروبي في الأشهر الأخيرة كان أوسع نطاقاً مما كان يُعتقد في السابق.