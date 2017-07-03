«أبراج» الإماراتية تخطط لشراء سلسلة جافا هاوس الكينية

نيروبي (رويترز)

قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الأسواق الناشئة أمس الاثنين إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة ولكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

في عام 2012 باع كيفين أشلي مؤسس جافا هاوس حصة 90 في المئة في السلسلة لاميرجينج كابيتال بارتنرز التي تتركز أنشطتها في أفريقيا في صفقة لم يكشف عن قيمتها. ولا يزال أشلي يحتفظ بنسبة عشرة بالمئة في سلسلة المقاهي. وقالت أبراج واميرجينج كابيتال بارتنرز في بيان إن أبراج «شرعت في اتفاق مؤكد لشراء 100 بالمئة من مجموعة جافا هاوس من شركة الاستثمار المباشر اميرجينج كابيتال بارتنرز ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كيفين أشلي».وتأسست مجموعة جافا هاوس في 1999 ولها 60 منفذاً في كينيا وأوغندا ورواندا وتقوم بتحميص البن وبيعه لآخرين مثل المتاجر والفنادق والمطاعم.

كما تدير علامة بلانت يوجورت وهو منفذ لبيع اللبن المجمد، ومنفذاً للبيتزا باسم 360 درجة.