السعودية تحيل الريال الورقي إلى معدني



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 الرياض (واس) أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أَنّه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتباراً من اليوم الخميس، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حالياً جنباً إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أولَت إصدارها السادس الذي تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اهتماماً كبيراً وعنايةً فائقة، مستعينة بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فقامت بِسكّ فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال، وأفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين.