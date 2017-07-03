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السيولة تقفز إلى 675 مليون درهم

مشتريات انتقائية تدعم الأسواق المحلية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت قوي شرائية جديدة طالت عدداً من الأسهم المنتقاة في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نتيجة تحسن مستويات السيولة وأسعار الأسهم القيادية بعد بلوغها مستويات مغرية للشراء، وذلك بالتزامن مع إفصاح عدد من الشركات عن عدد من الأخبار الإيجابية وارتفاعات مؤشرات الأسواق العالمية وصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجلت الأسهم المحلية أمس، عمليات تجميع واضحة من قبل المحافظ المالية المحلية والأجنبية، وذلك قبل بدء موسم الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من العام الجاري، والتي من المنتظر أن تحقق نتائج مالية إيجابية تضع المؤشرات المالية المحلية على أعتاب مستويات مقاومة جديدة تكون دافعاً لصعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة، لتشكل في نهاية المطاف نقاط دعم كبيرة وقواعد سعرية جديدة.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 675 مليون درهم مدعومة بقوي شرائية تمت على أكثر من 474 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5959 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.66% ليغلق عند مستوي 4414 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 216 مليون سهم، بقيمة تجاوزت ال 233 مليون درهم، من خلال إبرام 1890 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أنهى تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.22% متجاوزاً مستوى 3400 نقطة إلى 3424 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 258 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 442 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4069 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 7 أسهم، بينما ظلت أسعار سهمين فقط عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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