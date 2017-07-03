«ريكسوس النخلة» يحقق معدلات إشغال مرتفعة خلال رمضان وعطلة العيد

دبي (الاتحاد)
أكد جينك انفيردي، المدير العام لفندق «ريكسوس النخلة دبي»، في بيان أمس، تحقيق أعلى معدلات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك وعطلة العيد مقارنة بفنادق جزيرة النخلة في دبي.
وأوضح أنه تم تسجيل أعلى معدلات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك منذ افتتاح «ريكسوس النخلة دبي» في عام 2013.
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وقال جينك إنه بإمكان النزلاء الاستمتاع بنظام الخدمة الشاملة لتناول الطعام والمشروبات مجاناً في جميع مطاعم وردهات الفندق ضمن سعر الغرفة.
وأوضح أنه يتم تقديم هذه العروض الصيفية لإتاحة الفرصة للضيوف والنزلاء قضاء أمتع الأوقات في هذا الصيف بدبي.