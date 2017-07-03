«ريكسوس النخلة» يحقق معدلات إشغال مرتفعة خلال رمضان وعطلة العيد

دبي (الاتحاد)

أكد جينك انفيردي، المدير العام لفندق «ريكسوس النخلة دبي»، في بيان أمس، تحقيق أعلى معدلات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك وعطلة العيد مقارنة بفنادق جزيرة النخلة في دبي.

وأوضح أنه تم تسجيل أعلى معدلات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك منذ افتتاح «ريكسوس النخلة دبي» في عام 2013.

وأثنى جينك على جهود فريق عمل الفندق للوصول إلى تحقيق عوائد مالية أعلى من كل السنوات الماضية في هذا الموسم، حيث وصلت نسبة معدلات الإشغال إلى 80%. وأشار إلى أن مطاعم الفندق كافة حُجزت للإفطار بالكامل طوال الشهر الفضيل، قائلاً: «لقد ابتكر فريق عملنا استراتيجية تسويق ومبيعات ذات كفاءة عالية لشهر رمضان وموسم الصيف التي بدأت منذ أكتوبر 2016». وأعلن المدير العام أن الفندق أطلق عروضاً صيفية مميزة للعائلات، تتضمن إلى جانب الإقامة بأسعار خاصة، الحصول على تذاكر دخول مجاني لعالم المغامرات «آي إم جي»، والذي يعد أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم، كما يحصل مقيمو دول بمجلس التعاون الخليجي على حسم 30% على أفضل الأسعار المتاحة.

وقال جينك إنه بإمكان النزلاء الاستمتاع بنظام الخدمة الشاملة لتناول الطعام والمشروبات مجاناً في جميع مطاعم وردهات الفندق ضمن سعر الغرفة.

وأوضح أنه يتم تقديم هذه العروض الصيفية لإتاحة الفرصة للضيوف والنزلاء قضاء أمتع الأوقات في هذا الصيف بدبي.