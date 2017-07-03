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«الاتحاد للطيران» تفوز بأربع جوائز في مجال إدارة الخزانة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حظي فريق شؤون الخزانة بمجموعة الاتحاد للطيران مرةً أخرى بالتكريم، تقديراً للتميّز في مجال إدارة الخزانة بقطاع الطيران، حيث فازت المجموعة بأربع جوائز رئيسة في إطار جوائز «آدم سميث» لعام 2017 التي تنظمها مجلة «تريجري توداي» المتخصصة في الشؤون المالية، حسب بيان أمس.

وعقب سلسلة من الجوائز الرائدة التي فازت بها مؤخراً من مؤسسات دولية عديدة، حصدت مجموعة الاتحاد للطيران المزيد من الجوائز في إطار الاحتفالية السنوية التي انعقدت في لندن مؤخراً.

وللعام الثالث على التوالي، تم تكريم مجموعة الاتحاد للطيران، تقديراً لالتزامها المستمر بالتميّز في قطاع الخزانة من قبل واحدة من كبرى المطبوعات الرائدة المتخصصة.

وفازت مجموعة الاتحاد للطيران بجائزة «شؤون الخزانة الأفضل في فئتها في منطقة الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل حل تمويلي - جائزة التقدير»، وجائزة «أفضل حل لإدارة المخاطر - جائزة التقدير»، وجائزة «أفضل حل لتمويل سلسلة الإمداد/‏التجارة - جائزة التقدير».

وتم ترشيح مجموعة الاتحاد للطيران للفوز بتلك الجوائز من قبل شركاء المجموعة، ومن بينهم شركة أوبين لينك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG). وتلقت لجنة التحكيم ما يزيد على 200 ترشيح من 30 دولة للفوز بجوائز آدم سميث المرموقة، التي تدخل اليوم عامها العاشر وتحظى بمكانة راسخة باعتبارها المعيار الأهم في قطاع الخزانة لتقدير الإنجازات الاستثنائية في مجال إدارة الخزانة للشركات. وقالت مجلة «تريجري توداي» إن هذا العام على وجه التحديد قد حفل بالتحديات على خلفية البيئة التشغيلية الصعبة، ومن ثم كان الابتكار والإبداع في إدارات الخزانة هما المعياران الرئيسيان للترشيحات الفائزة. ... المزيد
     
 

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