«الاتحاد للطيران» تفوز بأربع جوائز في مجال إدارة الخزانة

أبوظبي (الاتحاد)

حظي فريق شؤون الخزانة بمجموعة الاتحاد للطيران مرةً أخرى بالتكريم، تقديراً للتميّز في مجال إدارة الخزانة بقطاع الطيران، حيث فازت المجموعة بأربع جوائز رئيسة في إطار جوائز «آدم سميث» لعام 2017 التي تنظمها مجلة «تريجري توداي» المتخصصة في الشؤون المالية، حسب بيان أمس.

وعقب سلسلة من الجوائز الرائدة التي فازت بها مؤخراً من مؤسسات دولية عديدة، حصدت مجموعة الاتحاد للطيران المزيد من الجوائز في إطار الاحتفالية السنوية التي انعقدت في لندن مؤخراً.

وللعام الثالث على التوالي، تم تكريم مجموعة الاتحاد للطيران، تقديراً لالتزامها المستمر بالتميّز في قطاع الخزانة من قبل واحدة من كبرى المطبوعات الرائدة المتخصصة.

وفازت مجموعة الاتحاد للطيران بجائزة «شؤون الخزانة الأفضل في فئتها في منطقة الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل حل تمويلي - جائزة التقدير»، وجائزة «أفضل حل لإدارة المخاطر - جائزة التقدير»، وجائزة «أفضل حل لتمويل سلسلة الإمداد/‏التجارة - جائزة التقدير».