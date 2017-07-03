6.8 مليون مسافر عبر مطار دبي في مايو

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي ما يزيد على 6.86 مليون مسافر خلال شهر مايو الماضي، مقارنة مع 6.72 مليون مسافر في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة مطارات دبي أمس.

ووصل عدد المسافرين الذين استقبلهم المطار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 إلى 36 مليوناً و969 ألفاً و594 مسافراً بنمو نسبته 6.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي تم خلالها استقبال 34 مليوناً و649 ألفاً و748 مسافراً.

واحتلت أميركا الجنوبية موقع الصدارة كأسرع المناطق نمواً خلال شهر مايو 2017، حيث حققت نمواً بنسبة 60%، وتلتها أوروبا الشرقية التي سجلت نمواً بنسبة 15.5%، مقارنة مع مايو من العام الماضي، وجاءت آسيا في المركز الثالث بنسبة نمو وصلت إلى 9.7%.

من جانب آخر، تصدرت الهند كل البلدان الأخرى لجهة إجمالي أعداد المسافرين في مايو الماضي مع إجمالي وصل إلى مليون و29 ألفاً و929 مسافراً، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 508 آلاف و613 مسافراً، والمملكة المتحدة بإجمالي 451 ألفاً و540 مسافراً، وباكستان بإجمالي 354 ألفاً و924 مسافراً، فيما تصدرت لندن المدن لجهة حركة المسافرين بإجمالي 291 ألفاً و193 مسافراً، تلتها مومباي بإجمالي 216 ألفاً و173 مسافراً، وجدة بإجمالي 178 ألفاً و220 مسافراً.