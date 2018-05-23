%3.5 التضخم في الإمارات خلال أبريل

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت نسبة التضخم في الدولة بنسبة 3.5% خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة زيادة أسعار العديد من المجموعات السلعية بنسب كبيرة، حيث ارتفعت أسعار 11 مجموعة سلعية في حين انخفضت أسعار مجموعة واحدة، بحسب تقرير أصدرته أمس، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأوضح التقرير، أن متوسط أسعار التبغ ارتفعت بنسبة 84%، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 12.5%، كما زادت أسعار خدمات النقل بنسبة 11% بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.4% بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5% وأسعار خدمات الترويح والثقافة بنسبة 4.8% التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.6% والتعليم بنسبة 4.4%.

وارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 4%، كما ارتفعت أسعار مجموعة سلع متنوعة بنسبة 4.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الصحة ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.2%. ووفقا للتقرير، سجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز انخفاضاً بنسبة 2.1% خلال أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام الماضي وذكر التقرير، أن نسبة التضخم انخفضت بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي، مقارنة بمارس من العام الجاري، لافتاً إلى أن أسعار مجموعة السكن انخفضت بنسبة 1% في أبريل الماضي، مقابل مارس 2018.

وانخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 0.2% وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار المحروقات وخدمات النقل الجوي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% نتيجة لارتفاع في أسعار اللحوم والخبز والحبوب ومنتجاتها.ووفقا للتقرير، انخفضت معدلات التضخم في شهر أبريل الماضي، مقابل مارس في جميع إمارات الدولة باستثناء أبوظبي والفجيرة.