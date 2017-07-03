ارتفاع إيجارات الفيلات بالشارقة خلال النصف الثاني

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع إيجار الفيلات في سوق الإيجارات السكنية بالشارقة بنسبة 11.7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية الدولية كلاتونز.

وتشير الشركة العقارية إلى قيمة الإيجارات السكنية للفيلات في الشارقة يقارب 112.000 درهم سنوياً.

ويمثل النمو هذا العام، الارتفاع الأول في سوق إيجارات الفيلات منذ أواخر عام 2015، ويمكن اعتباره انعكاساً للوعي المتزايد بالتكلفة المناسبة التي تأتي بها أسعار الفيلات في الشارقة، خصوصاً بعد مقارنتها بالأسعار في كل من دبي وأبوظبي، حيث يبلغ متوسط أسعار إيجارات الفيلات سنوياً ما بين نحو 140.000 إلى 150.000 درهم.

وقالت سوزان إيفليه رئيس مجلس إدارة شركة كلاتونز بالشارقة من المتوقع أن يستمر الطلب على الفيلات بإمارة الشارقة في الارتفاع، مدعوماً بأسعار الوحدات المنخفضة إلى حد كبير إذا ما قمنا بمقارنتها مع نظيرتها في دبي على سبيل المثال، وهو الأمر الذي سيظل بدوره عاملاً محفزاً، وسبباً رئيسياً وراء تعدد خطط التملك الحر لمختلف المشاريع.