ارتفاع إيجارات الفيلات بالشارقة خلال النصف الثاني

الشارقة (الاتحاد)
ارتفع إيجار الفيلات في سوق الإيجارات السكنية بالشارقة بنسبة 11.7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية الدولية كلاتونز.
وتشير الشركة العقارية إلى قيمة الإيجارات السكنية للفيلات في الشارقة يقارب 112.000 درهم سنوياً.
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وقالت سوزان إيفليه رئيس مجلس إدارة شركة كلاتونز بالشارقة من المتوقع أن يستمر الطلب على الفيلات بإمارة الشارقة في الارتفاع، مدعوماً بأسعار الوحدات المنخفضة إلى حد كبير إذا ما قمنا بمقارنتها مع نظيرتها في دبي على سبيل المثال، وهو الأمر الذي سيظل بدوره عاملاً محفزاً، وسبباً رئيسياً وراء تعدد خطط التملك الحر لمختلف المشاريع.