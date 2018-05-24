29 مليار درهم قيمة عقود الإنشاءات العقارية في الدولة خلال الربع الأول

يوسف العربي (دبي)

بلغت قيمة العقود الإنشائية بالقطاع العقاري المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من 2018 نحو 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار)، حسب شركة «بي إن سي نتورك» المختصة في إدارة وتتبع المشروعات التي توقعت عودة النمو للقطاع، ليسجل زيادة نسبتها 12% بنهاية العام الجاري.

وقالت أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد»، إن الإمارات تقود عملية طرح العقود الإنشائية في المنطقة، مستفيدة من وجود العديد من المبادرات والمشروعات الطموحة، خاصة في الفنادق والعقارات الترفيهية والتجزئة مشيرة إلى أن قيمة عقود العمران التي تم ترسيتها في العاصمة أبوظبي بلغت نحو 9.54 مليار درهم (2.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، وهي قيمة تزيد بأكثر من الضعف عن العقود المبرمة في أبوظبي، خلال النصف الأول من 2017، فيما بلغت قيمة هذه العقود في دبي 17.6 مليار درهم (4.8 مليار دولار) خلال الفترة المشار إليها.

وقال أفين جدواني، إنه استناداً إلى قاعدة بيانات متابعة المشروعات قيد التنفيذ في شركة «بي إن سي نتورك»، باتت العقارات الخدمية أو البديلة أكثر جاذبية حيث تشهد الدولة تسارعاً ملموساً في وتيرة بناء المدارس والمستشفيات.

وأوضح أن شركات إعمار، ونخيل، وداماك، وبلووم، وسوبحا، وميدان، تقود عمليات طرح العقود الإنشائية في القطاع العقاري، كما تبرز مناطق جزيرتي «الريم»، و«ياس»، و«السعديات» في أبوظبي، و«نخلة جميرا»، و«الخليج التجاري» و«مدينة محمد بن راشد» «دبي لاند» في دبي كوجهات مفضلة للاستثمار العقاري.