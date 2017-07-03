«أبوظبي العالمي» يوقع مذكرة تفاهم مع سلطة كيانهاي الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع سوق أبوظبي العالمي ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية، مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة تعاون صناعة الخدمات الحديثة لكيانهاي شنتشن وهونغ كونغ «سلطة كيانهاي»، لبناء شراكة جديدة حول تطوير مجالات العمل والتعاون المشترك، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا المالية للمشاريع والشركات الموجودة في أسواق كيانهاي وأبوظبي، بما يدعم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعمّق الروابط الاقتصادية الوثيقة والعلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الصين وأبوظبي.

وتم توقيع المذكرة خلال فعالية أقيمت في هونغ كونغ من جانب جينزا وانغ، المدير العام بالوكالة والمدير المشارك لسلطة كيانهاي، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين من حكومة شنتشين، والحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ، ورئيس غرفة التجارة الصينية في هونغ كونغ.

وتتيح الشراكة الجديدة لكل من سلطة كيانهاي وسوق أبوظبي العالمي بحث الجهود والمبادرات وأوجه العمل المشترك التي تدعم الفرص الاستثمارية بين الطرفين، وتعزز تكامل مجتمعات التكنولوجيا المالية بما يلبي الاحتياجات التجارية المحلية والدولية المتنامية لأسواق الجانبين.

كما تفتح لكلتا الهيئتين مجالات واسعة لتبادل الخبرات والرؤى لتأسيس منصة استثمارية تواصلية شاملة تسهم في استقطاب ودعم الأعمال والمشاريع في كيانهاي هونغ كونغ وأبوظبي بالتماشي مع خططهم الاستثمارية والتنموية المحلية وتوجهات الأسواق العالمية.

وأكد جينزا وانغ، المدير العام بالوكالة والمدير المشارك لسلطة كيانهاي، على توفير كل سبل دعم الشراكة الجديدة الموقعة بين الطرفين، والعمل على تعزيز مجالات التعاون الوثيق والجهود المشتركة بين هونغ كونغ في الصين وأبوظبي.

من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة كيانهاي يدعم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعزز مساعي سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي لتطوير أنشطة الخدمات المالية وتسهيل تدفق الاستثمارات وتشجيع الابتكار في مجال الأعمال، مشيراً للدور الحيوي الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي لتعزيز المكانة المالية لأبوظبي، وتوفير الروابط الاستراتيجية التي تربط الأعمال والمستثمرين ومختلف الأطراف المعنية مع الفرص الاستثمارية ومجالات النمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب عن تطلعه للتعاون الوثيق بين الطرفين بما يحافظ على أعلى معايير الممارسات التنظيمية المعمول بها في أسواق الجانبين، ويسهم في تطوير مبادرات مشتركة تفتح فرصاً ومجالات استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال، مؤكداً على الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي بترسيخ شراكته مع الجانب الصيني وبناء شراكات فاعلة جديدة مع مختلف الأطراف والهيئات المعنية حول العالم لتعزيز تكامل وكفاءة المجتمعات المالية بما يعود بالنفع على شعوب واقتصادات الأطراف الشريكة.

يذكر أن سلطة منطقة تعاون صناعة الخدمات الحديثة لكيانهاي شنتشن وهونغ كونغ «سلطة كيانهاي»، تعد منطقة اقتصادية متكاملة تتبع للحكومة الصينية وتهدف لتعزيز وتسهيل الابتكار في قطاعات رئيسة تشمل التمويل، والخدمات اللوجستية الحديثة، والمعلومات والتكنولوجيا في منطقة البر الصيني وهونغ كونغ.