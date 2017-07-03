37 ألف وظيفة شاغرة على «بيت.كوم» خلال الربع الثاني

دبي (الاتحاد)

اختتم بيت.كوم، للوظائف في الشرق الأوسط، الربع الثاني من عام 2017 بالإعلان عن أكثر من 37,000 وظيفة جديدة للباحثين عن عمل في الشرق الأوسط. ويواصل بيت.كوم بجذب المزيد من أصحاب العمل الذين يعلنون عن آلاف الوظائف الشاغرة في المنطقة بشكل يومي.

وإلى جانب أكثر من 37,000 وظيفة جديدة أُعلنت على بيت.كوم خلال الربع الثاني من عام 2017، يتم يومياً تعبئة آلاف الوظائف الشاغرة الأخرى من خلال أداة البحث عن السير الذاتية من بيت.كوم، إذ يمكن للشركات استخدام هذه الأداة للبحث ضمن 28 مليون سيرة ذاتية، وتوظيف أفضل المرشحين لوظائفهم الشاغرة من دون الإعلان عنها.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «منذ بداية عام 2017 ونحن نضاعف جهودنا لتوفير المزيد من الوظائف للباحثين عن عمل في المنطقة، فمهمتنا الرئيسة هي دعم وتطوير سوق العمل في الشرق الأوسط من خلال تسهيل التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتزويد الأشخاص كافة في المنطقة بأكثر الأدوات فعالية والمعلومات المفيدة.

وأضاف: «نحن فخورون بالعدد الهائل للوظائف المتوافرة باستمرار على بيت.كوم، وعدد أصحاب العمل الذين يبحثون عن السير الذاتية لتوظيف المرشحين بطريقة سهلة وسريعة، كما نتطلع إلى العمل بجد أكبر في الربع القادم، والتعاون مع المزيد من الشركات الرائدة في المنطقة لمواصلة النمو والتطوّر.

ويشجّع بيت.كوم الباحثين عن عمل على التقدم إلى الوظائف المعلنة على الموقع، وإكمال صفحاتهم الشخصية، وتحديث سيرهم الذاتية باستمرار، كي يتمكن أصحاب العمل الذين يبحثون عن مرشحين لوظائفهم من التواصل معهم مباشرة».

وأضاف: «نحن فخورون بالعدد الهائل للوظائف المتوفرة باستمرار على بيت.كوم وعدد أصحاب العمل الذين يبحثون عن السير الذاتية لتوظيف المرشحين بطريقة سهلة وسريعة، كما نتطلع للعمل بجد أكبر في الربع القادم والتعاون مع المزيد من الشركات الرائدة في المنطقة لمواصلة النمو والتطوّر. ويشجّع بيت.كوم الباحثين عن عمل على التقدم إلى الوظائف المعلنة على الموقع وإكمال صفحاتهم الشخصية وتحديث سيرهم الذاتية باستمرار كي يتمكن أصحاب العمل الذين يبحثون عن مرشحين لوظائفهم من التواصل معهم مباشرة».

وشهدت عدد الوظائف المعلنة على بيت.كوم خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 13,57% عن الربع الأول. وتغطي الوظائف المعلنة على الموقع بلدان ومهارات ومؤهلات علمية مختلفة، كما تشمل مجالات مهنية متنوّعة بدءاً من المبيعات والتسويق والهندسة والبناء، وصولا إلى التمويل والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.