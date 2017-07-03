«البداد العالمية» تجهز 16 ألفاً من خيام مهرجان ليوا للرطب 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت البداد كابيتال، عن قيام «البداد العالمية»، واحدة من شركاتها، بتوريد وتركيب الخيمة الرئيسة الكبرى لمهرجان ليوا للرطب الذي يقام في منطقة المنطقة الغربية بأبوظبي، بمساحة إجمالية تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى خيم الخدمات والمسجد والمدخل الخاص بمكان الفعاليات.

وأعرب زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البداد، عن فخره بتقديم «البداد العالمية» خدماتها لمهرجان ليوا للرطب الذي تقيمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولاسيما أنه يشكل منصة مثالية للتفاعل مع ثقافة الإمارات وتراثها وأعرافها وتقاليدها، ويحتفي بجوهرة هذا التراث، أي شجرة النخيل التي تحتل موقعاً بارزاً في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتاريخه.

وأوضح زايد البداد أن «البداد العالمية أنجزت لصالح المهرجان خيمة كبيرة رئيسة تغطي مساحة 16 ألف متر مربع تلبي متطلبات المهرجان بمختلف فعالياته الشعبية والتراثية والفنية، إضافة إلى خيم التخديم»، مشيراً إلى أن « كامل المساحة تم تجهيزها بالمرافق والديكورات والإنارة كافة، اللازمة لضمان راحة وأمان مستخدميها وزوار المعرض الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألفاً من السياح والزوار من مواطنين ومُقيمين».

وقال زايد البداد: «إن الخيام نفذت بمنتجات ذات جودة ومواصفات عالية وعالمية في كل العمليات الإنتاجية والإنشائية، وذلك وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المتطورة، مع توفير مختلف معايير السلامة»، وأضاف البداد مؤكداً حرص «البداد كابيتال»، ممثلة بشركة «البداد العالمية»، على تقديم كل ما هو جديد في عالم القاعات المتنقلة والمباني الجاهزة والخيام المستخدمة للأغراض كافة، واستخدام أحدث ما وصلته الحلول التكنولوجية في هذا المجال، بما يواكب الأفكار الخلاقة التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل داعماً وراعياً لها».