منصة koot.com تقدم خدمات التوصيل مجاناً

فهد الأميري (دبي)

قالت لمى جاسم بورسلي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة KOOOT الإلكترونية، إنه وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس منصتنا الإلكترونية تم توقيع اتفاقية شراكة لوجستية استراتيجية مع شركة «بوسط بلس» الشريك الذي يشاركنا بذات الأهداف ويساهم بتحقيقها، وتتولى الشركة مسؤولية التوصيل للعملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، وستنضم إلينا سلطنة عمان في الربع الثالث من العام الجاري2017.

وأضافت بورسلي لـ«الاتحاد»: «من أجل حرصنا على إثراء تجربة العميل معنا، وقعنا اتفاقية الشراكة مع «بوسط بلس» تشمل كل احتياجاتنا اللوجستية من توصيل وشحن وتخزين واستيراد وتصدير، إضافة إلى خدمات التوصيل المحلي والدولي، وقدمنا لعملائنا عدة هدايا بهذه المناسبة، منها تخفيض تعريفة إرسال الطلبات وأيضاً أي طلبية من 300 درهم وأكثر سيكون توصيلها بالمجان، كما تستمر KOOOT بمنح عملائها خيارات مناسبة للسداد.

فبإمكان العميل سداد قيمة الطلب باستخدام بطاقة الائتمان إلكترونياً أو «كاش» عند الاستلام بهدف تقديم تجربة تسوق سهلة وملائمة».

وأكد هشام البحار، الرئيس التنفيذي لـ«بوسط بلس» على ضرورة اعتماد شراكات تعتمد على التكامل والتوافق، مما يسمح للمؤسسات بالاستفادة من التقنية بشكل أفضل وخلق فرص أكبر لنمو الأعمال، ويضيف البحار: «متطلبات اليوم والغد تنحصر بتقديم نموذج عمل لوجستي جديد وابتكاري ومطور بشكل يلبي طلب العميل، وقد تمكنا من مجاراة متطلبات السوق وتلبية رغبات عملائنا المتغيرة مع تغير العصر من تحقيق توقعات العميل من خدماتنا، من التواصل المستمر معه، إلى الولوج الآني للبيانات، إلى أساليب تحسين الأداء».