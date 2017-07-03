«أمازون» تستكمل صفقة الاستحواذ التاريخية على «سوق. كوم»

جدة (الاتحاد)

أعلنت شركة «أمازون» رسمياً عن استكمال صفقة الاستحواذ التاريخية على موقع «سوق.

كوم» عملاق التسوّق الإلكتروني في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتيح في المرحلة الأولى لعملاء «أمازون» الاستفادة من خدمات «سوق.كوم» باستخدام حساباتهم على موقع «أمازون»، كما يتم العمل وفق الخطط الموضوعة للانتقال للمرحلة التالية، وتوفير المزيد من المنتجات والعروض للمستهلكين في المنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأكد رونالدو مشحور الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سوق.كوم» أن انضمام «سوق.كوم» إلى عائلة «أمازون»، سيتيح للموقع تقديم المزيد من المنتجات والعروض لعملائه في المنطقة، فضلاً عن توسيع نطاق خدمات برنامج «تُشحن من قبل سوق» لتمكين توصيل خدمات الجهات البائعة.

وقال مشحور، إن قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة يعيش فترة مميزة تتسم بالانتعاش والنمو، وإننا نهدف بالعمل مع «أمازون» إلى توفير أوسع مجموعة من المنتجات لعملائنا بأفضل الأسعار، والعمل على تحسين زمن التوصيل وتقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء، مشيراً إلى أن التكامل بين التكنولوجيا الرائدة والموارد العالمية التي تتفرد بها «أمازون» بالتعاون مع خبرات «سوق.

كوم» المحلية، سيتيح تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.من ناحيته، أعرب راس غراندينيتي نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة «أمازون»، عن سعادته بتمكين عملاء «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط من الوصول السهل إلى موقع «سوق.كوم»، وذلك باستخدام بيانات حساباتهم على موقع «أمازون».

ولفت إلى استمرار العمل بين الجانبين للوصول بسرعة نحو تحقيق التكامل بين ميزات «أمازون» وإمكانات «سوق.كوم» بخصوص الاستجابة والإنجاز وتجارب العملاء، بهدف تقديم تجربة تسوق متطورة وبشكل متواصل لمنطقة الشرق الأوسط.