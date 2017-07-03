«اتصالات» تبدأ عمليات أطول الكابلات البحرية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» أمس عن بدء عمليات الكابل البحري «آسيا أفريقيا أوروبا-1» (AAE-1)، الذي يعتبر أطول الكابلات البحرية في العالم، مما يعزز إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل السعات العالية على النطاق الدولي لتكون بذلك نقطة ربط دولية لحركة الاتصالات بين أوروبا والشرق الأقصى.

وبحسب بيان صحفي أمس، لعبت «اتصالات» دوراً رئيسياً في إنجاز الكابل من خلال جعل مركزها الذكي «Smarthub» نقطة ربط استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل الكابل البحري «آسيا أفريقيا أوروبا-1» أول نظام كابلات بحرية من الجيل القادم يربط بين مناطق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال مسارات بحرية وبأقل زمن تأخير ممكن.

وتم إطلاق نظام الكابل البحري من خلال مشروع مشترك جمع 18 مشغلاً دولياً لخدمات الاتصالات، بما في ذلك «تشاينا يونيكوم» (ميانمار)، و«سي آي إل» (كمبوديا)، و«جلوبال ترانسيت» (ماليزيا وسنغافورة)، و«في تي سي ميتفون» (كمبوديا)، و«موبايلي» (السعودية)، و«عمانتل»، و«أوريدو»، و«أو تي إي جلوب» (اليونان)، و«بي سي سي دبليو جلوبال» (هونغ كونغ)، و«شركة الاتصالات الباكستانية PTCL»، و«ريليانس جيو» (الهند)، و«ريتيليت» (إيطاليا)، و«مجموعة المصرية للاتصالات»، و«تيليمن»، و«تي أو تي» (تايلاند)، و«فيتيل»(فيتنام)، وشركة الاتصالات الفيتنامية «VNPT»، و«مجموعة اتصالات».